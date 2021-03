Riquewihr Riquewihr Haut-Rhin, Riquewihr Chasse au trésor de Pâques : La source secrète du chocolat Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Chasse au trésor de Pâques : La source secrète du chocolat, 20 mars 2021-20 mars 2021, Riquewihr. Chasse au trésor de Pâques : La source secrète du chocolat 2021-03-20 – 2021-04-25

Riquewihr Haut-Rhin 0 EUR Malheur, les festivités de Pâques de Riquewihr sont menacés ! Il n'y a plus assez de chocolat pour continuer les préparatifs ! Une seule solution : il faut trouver la source du chocolat. Accompagne Martin le lapin durant cette quête et tente de sauver la fête ! Le livret de jeu est disponible à l'Office de Tourisme. +33 3 89 73 23 23

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Riquewihr Autres Lieu Riquewihr Adresse Ville Riquewihr