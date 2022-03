CHASSE AU TRESOR DE PÂQUES Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

CHASSE AU TRESOR DE PÂQUES Freyming-Merlebach, 1 avril 2022, Freyming-Merlebach. CHASSE AU TRESOR DE PÂQUES Rue du Casino Parc municipal Freyming-Merlebach

2022-04-01 – 2022-04-30

Freyming-Merlebach Moselle Pendant tout le mois d’avril, le parc municipal accueille à nouveau une fabuleuse chasse au trésor à réaliser en famille ! Munis de leurs carnets d’enquêteur, les enfants partiront sur les traces du Lapin de Pâques à travers des jeux, des devinettes et des énigmes. Pour cela, passez à L@ Médiathèque ou l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach à Hombourg-Haut pour vous inscrire et recevoir le carnet d’énigmes. Dès 6 ans, gratuit. Bien sûr, qui dit chasse au trésor, dit récompense. Le carnet, avec les réponses, est à retourner pendant le mois d’avril à L@ Médiathèque afin de la récupérer. lamediatheque.fm@gmail.com +33 3 87 00 23 48 Lucien VION

