Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Le conseil municipal des enfants vous invite à une grande chasse au trésor de Pâques, dans le centre-ville de Cany-Barville.

13 éléments architecturaux seront à retrouver en ville de 10h00 à 11h30.

Le gagnant remportera un lot spécial mais tous les participants gagneront des sujets en chocolats.

Rendez-vous le samedi 16 avril 2022 à 9h45, devant l’Hôtel de ville de Cany-Barville.

