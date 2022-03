Chasse au trésor de Pâques à vélo Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-09 – 2022-04-14

Chasse au trésor de Pâques à vélo
Ribeauvillé

Vous aimez déchiffrer les énigmes et votre passion est le vélo ? Alors cette chasse au trésor est faite pour vous ! Pour Pâques, venez découvrir notre nouvelle chasse à travers différents villages du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr ! Livret disponible à l'Office de Tourisme. Uniquement en français.

