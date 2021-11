Sermaises Sermaises Sermaises Chasse au trésor de Noël Sermaises Sermaises Catégorie d’évènement: Sermaises

Sermaises, le samedi 18 décembre à 09:00

L’association des commerçants et la mairie de Sermaises organisent une chasse au trésor de Noël au cours de laquelle artisans et producteurs seront réunis. Des animaux de la ferme seront également présents, ainsi que le Père Noël. Chasse au trésor de Noël Sermaises 6 Rue des Martyrs, Sermaises Sermaises

2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00

