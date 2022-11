Chasse au trésor de Noël La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Chasse au trésor de Noël

2022-12-23

Place de la Baie La Forêt-Fouesnant

13:30:00

Finistère La Forêt-Fouesnant Chasse au trésor en famille, dès 3 ans. Balade en autonomie avec carte, d’1h environ. Départs toutes les 15 minutes, dès 13h30. Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans.

Organisé par Charlington Academy en partenariat avec Aventures des Légendes.

Lieu de rendez-vous : Place de la Baie Réservations obligatoires : www.charlingtonacademy.fr contact@charlingtonacademy.fr +33 6 75 46 10 86 http://charlingtonacademy.fr/ La Forêt-Fouesnant

