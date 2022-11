Chasse au trésor de Noël Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Chasse au trésor de Noël Kerlouan, 20 décembre 2022, Kerlouan. Chasse au trésor de Noël

Site de Meneham Kerlouan Finistère

2022-12-20 09:30:00 – 2022-12-20 12:30:00 Kerlouan

Finistère Kerlouan Aidez le Père Noël à retrouver les cadeaux de Noël ! Enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte. Infos : RDV devant les Musées Salou, le parking visiteurs est situé à 500 mètres au sud du village. Sur réservation tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.meneham.bzh/ Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Site de Meneham Kerlouan Finistère Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne Ville Kerlouan lieuville Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Chasse au trésor de Noël Kerlouan 2022-12-20 was last modified: by Chasse au trésor de Noël Kerlouan Kerlouan 20 décembre 2022 finistère Kerlouan Site de Meneham Kerlouan Finistère Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne

Kerlouan Finistère