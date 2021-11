Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Chasse au trésor de Noël (enfants 6 à 10 ans) Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Chasse au trésor de Noël (enfants 6 à 10 ans)
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets
Bergerac

2021-12-23

Bergerac Dordogne Bergerac EUR Une chasse au trésor de Noël attend les enfants entre 6 et 10 ans dans les rues de Bergerac. » Le lutin du père Noël a un gros souci ! Il a oublié le code du coffre dans lequel il a rangé toutes les sucreries de Noël ! Il doit absolument retrouver ce code afin de pouvoir distribuer les sucreries aux enfants ! Résous les énigmes et relève les défis pour aider le lutin dans sa quête ! » Accompagnant adulte responsable obligatoire.

+33 5 53 57 03 11

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

