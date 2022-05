Chasse au trésor de l’été

2022-07-10 – 2022-08-31 Elles permettent de découvrir le château en s’amusant. Des énigmes sont à résoudre.

Pour les familles qui sont déjà venues aux vacances précédentes, pas d’inquiétude, le jeu est renouvelé et changé à chaque fois.

