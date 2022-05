Chasse au trésor dans les jardins du Château de Rosières Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Venez vite découvrir le trésor : un jeu d’observation vous attend !

2€ | À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

