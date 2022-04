Chasse au trésor dans les galeries de la mine Musée des mines de fer de Neufchef, 14 mai 2022 20:00, Neufchef.

Nuit des musées Chasse au trésor dans les galeries de la mine Musée des mines de fer de Neufchef Samedi 14 mai, 20h00

Chasse au trésor dans les mines de fer pour petits et grands.

La nuit européenne des musées le samedi 14 mai 2022 au musée des mines de fer de Neufchef.

Ouverture au public de 20h à 21h30.

Venez découvrir, en famille (petits et grands), les galeries du musée des mines de fer de Neufchef dans le cadre d’une chasse au trésor nocturne.

Parcours gratuit, ouvert à tous les publics.

Venir muni de vêtements chauds et pour votre confort d’une petite lampe de poche.

Ouvert en 1990, le musée des mines de fer de Neufchef, propose la mise en valeur du patrimoine des mines de fer de Lorraine à travers la visite de 3 salles d’exposition, ainsi que d’un parcours souterrain composé de véritables galeries de mines de fer.

http://www.musee-minesdefer-lorraine.com

Opened in 1990, the Neufchef Iron Mines Museum, offers the presentation of the heritage of the iron mines of Lorraine through the visit of 3 exhibition rooms, as well as an underground route consisting of real iron mines galleries. motor impairment;hearing impairment;visual impairment

La noche europea de los museos el sábado 14 de mayo de 2022 en el museo de las minas de hierro de Neufchef. Apertura al público de las 20.00 a las 21.30 horas. Venga a descubrir, en familia (pequeños y grandes), las galerías del museo de las minas de hierro de Neufchef en el marco de una búsqueda del tesoro nocturna. Recorrido gratuito, abierto a todos los públicos. Ven con ropa de abrigo y para su comodidad una pequeña linterna.

Sábado 14 mayo, 20:00

2 rue du musée 57700 Neufchef 57700 Neufchef Grand Est