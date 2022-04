Chasse au trésor dans les galeries de la mine Musée des mines de fer de Neufchef Neufchef Catégories d’évènement: Moselle

Musée des mines de fer de Neufchef, le samedi 14 mai à 20:00

La nuit européenne des musées le samedi 14 mai 2022 au musée des mines de fer de Neufchef. Ouverture au public de 20h à 21h30. Venez découvrir, en famille (petits et grands), les galeries du musée des mines de fer de Neufchef dans le cadre d’une chasse au trésor nocturne. Parcours gratuit, ouvert à tous les publics. Venir muni de vêtements chauds et pour votre confort d’une petite lampe de poche. Chasse au trésor dans les mines de fer pour petits et grands. Musée des mines de fer de Neufchef 2 rue du musée 57700 Neufchef Neufchef Moselle

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

