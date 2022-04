Chasse au trésor dans le vieux village du Poët-Laval Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Chasse au trésor dans le vieux village du Poët-Laval Le Poët-Laval, 8 mai 2022, Le Poët-Laval. Chasse au trésor dans le vieux village du Poët-Laval Le Poët-Laval

2022-05-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00

Le Poët-Laval Drôme Grande chasse au trésor dans le vieux village de Poët-Laval.

Organisé par le Sou des Écoles en collaboration avec Tour de jeux, départ du château.

Restauration sur place sur l’aire de pique-nique du vieux village. +33 6 89 83 13 75 Le Poët-Laval

