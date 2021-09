Marseille L'Epopée Bouches-du-Rhône, Marseille Chasse au trésor dans le quartier de Sainte-Marthe L’Epopée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’Epopée, le samedi 18 septembre à 10:00

Venez retirer votre carnet de jeu à l’Epopée, dans les anciens bureaux Ricard, pour partir à la découverte du quartier de Sainte-Marthe. Saurez-vous compléter le parchemin à demi effacé qui révèle les secrets de ce territoire méconnu? Pour le savoir, 1 heure de circuit ludique vous attend à faire en famille ou en bande organisée, en toute autonomie! Rendez-vous entre 10h et 16h le samedi 18 septembre au 6 rue Berthelot.

Sans inscription. Parcours ludique à réaliser en autonomie.

Venez découvrir le patrimoine et les anecdotes du village de Sainte-Marthe. L’Epopée 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

