Chasse au trésor dans la forêt augmentée Château de la Chasse, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montlignon.

Chasse au trésor dans la forêt augmentée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Chasse

**Partez en famille pour une chasse au trésor à l’écoute de la forêt de Montmorency !** Guidé par des sons géolocalisés, des poèmes, de la musique, des saynètes historiques et muni du livret d’enquête, découvrez le trésor de la forêt ! Téléchargez chez vous l’application gratuite « La Forêt Augmentée » sur vos smartphones. Munissez-vous de casques audio, d’écouteurs ou d’une enceinte Bluetooth et partez à l’aventure ! À l’issue de votre enquête, partagez un goûter 100% local et découvrez le trésor ! Nous vous attendons nombreux de 10h30 à 17h30 (dernier accueil à 16h) à l’entrée de la forêt (Parking du château de la chasse, rue de Paris à Montlignon). Pour plus d’informations, contactez-nous : Tél : 01 39 34 98 35 / 01 39 34 98 62 Email : [[contact@plainevallee-tourisme.fr](mailto:contact@plainevallee-tourisme.fr)](mailto:contact@plainevallee-tourisme.fr) Plus d’infos : [[https://www.plainevallee-tourisme.fr/randonnees/la-foret-augmentee-la-foret-de-montmorency/](https://www.plainevallee-tourisme.fr/randonnees/la-foret-augmentee-la-foret-de-montmorency/)](https://www.plainevallee-tourisme.fr/randonnees/la-foret-augmentee-la-foret-de-montmorency/) [[https://www.youtube.com/watch?v=pge6Hf9Hh7w](https://www.youtube.com/watch?v=pge6Hf9Hh7w)](https://www.youtube.com/watch?v=pge6Hf9Hh7w)

Téléchargez l’application gratuite « La Forêt Augmentée » sur vos smartphones. Munissez-vous de casques audio, d’écouteurs ou d’une enceinte Bluetooth et partez à l’aventure !

Ouvrez grand les yeux et les oreilles et partez pour une chasse au trésor à l’écoute de la forêt de Montmorency !

Château de la Chasse 122 rue de Paris 95680 Montlignon Montlignon Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00