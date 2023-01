Chasse au trésor dans la bastide de Monflanquin ! Monflanquin Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne La bastide de Monflanquin n’a pas encore délivré tous ses secrets. La légende raconte qu’un trésor est caché dans le dédale des carrérots de la cité. À travers des jeux et des énigmes, vos enfants plongeront dans l’univers des chevaliers, princes et troubadours Monflanquinois pour aider Alphonse de Poitiers à retrouver son trésor ! Chasse en autonomie dans le village, recommandée à partir de 7ans, ouverte lors des jours d’ouverture les mercredis et jeudis, entre 9h30 et 12h30, et 14h et 17h.

Livret à récupérer à l’Office de Tourisme. Amenez votre stylo.

Sans réservation, ni inscription. Chasse en autonomie dans le village, recommandée à partir de 7ans.

+33 5 53 36 40 19

