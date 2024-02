Chasse au trésor dans la bastide de Monflanquin ! Place des Arcades Monflanquin, mercredi 14 février 2024.

Chasse en autonomie dans le village, recommandée à partir de 7ans.

La bastide de Monflanquin n’a pas encore délivré tous ses secrets. La légende raconte qu’un trésor est caché dans le dédale des carrérots de la cité. À travers des jeux et des énigmes, vos enfants plongeront dans l’univers des chevaliers, princes et troubadours Monflanquinois pour aider Alphonse de Poitiers à retrouver son trésor !

Chasse en autonomie dans le village, recommandée à partir de 7ans, les mercredis et jeudis uniquement entre le 17 février et le 10 mars.

Livret à récupérer à l’Office de Tourisme. Amenez votre stylo.

Sans réservation, ni inscription.

Disponible en français, anglais et néerlandais. EUR.

Début : 2024-02-14 09:30:00

fin : 2024-03-07 17:00:00

Place des Arcades Office de Tourisme

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com

