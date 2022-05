Chasse au trésor costumée !, 23 août 2022, .

Chasse au trésor costumée !

2022-08-23 10:00:00 – 2022-08-23 12:00:00

Jeu d’énigmes – « A la recherche du trésor caché des Albret » pour les 7-12 ans (sans les parents). Sur réservation.

Petits enquêteurs, le château Henri IV de Nérac renferme bien des secrets ! Le plus gardé d’entre eux est celui d’un trésor caché au sein du château… Saurez-vous résoudre les énigmes et relever les différents défis qui vous seront lancés et qui vous mèneront tout droit au trésor ? Vous pouvez même venir costumés !

1, 2, 3 chassez !

