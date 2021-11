Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Chasse au trésor Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Chasse au trésor Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 18 janvier 2020, Nevers. Chasse au trésor

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 18 janvier 2020 à 18:00

Placée sous le signe du partage, la quatrième édition de la Nuit de la Lecture propose des moments inédits autour du livre et de la lecture. A cette occasion, venez découvrir la médiathèque Jean Jaurès sous un autre angle. D’énigmes en énigmes, par groupe de 4 ou 5 personnes partez à la recherche du trésor caché ! C’est l’opportunité d’expérimenter la médiathèque autrement.

Sur inscription, 3 créneaux d’une heure limités à 15 personnes, l’animation se fait par groupes de 4 à 5 personnes

Venez découvrir la médiathèque autrement le temps d’une chasse au trésor ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers