Chasse au trésor Bressuire, 26 avril 2022, Bressuire.

Chasse au trésor Place de l’Hôtel de Ville Musée Bressuire

2022-04-26 – 2022-04-26 Place de l’Hôtel de Ville Musée

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Une chasse aux trésors sera organisée pour les enfants de 3 à 9 ans (mardi 26 avril) et les enfants de 8 à 12 ans (dimanche 15 mai).

Un jeu d’enquête permettra de rechercher des indices afin de décrypter le message codé et de trouver le trésor caché. Une activité ludique pour les plus jeunes afin de découvrir le musée et ses œuvres.

Sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-03-16 par