Chasse au trésor Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Chasse au trésor Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe, 16 février 2022, La turballe. Chasse au trésor

du mercredi 16 février au dimanche 27 février à Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe

À l’occasion des vacances d’hiver, notre équipage vous a concocté une chasse au Trésor unique, composée d’énigmes et de jeux qui mettront vos sens, votre logique à rude épreuve. A partir de 5 ans, minimum 3 joueurs (2 joueurs si réservation le jour même). Durée : environ 1h Réservation obligatoire : [Chasse aux Trésors | Loire-atlantique , animation famille vacance (ileauxpirateslaturballe.com)](https://www.ileauxpirateslaturballe.com/chasse-au-tr%C3%A9sor-animationsvacances) À l’occasion des vacances d’hiver, notre équipage vous a concocté une chasse au Trésor unique, composée d’énigmes et de jeux qui mettront vos sens, votre logique à rude épreuve. A partir de 5 ans… Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T19:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe Adresse Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe La turballe Departement Loire-Atlantique

Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Chasse au trésor Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe 2022-02-16 was last modified: by Chasse au trésor Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe 16 février 2022 Boulevard de La Grande Falaise 44420 La turballe La turballe La Turballe

La turballe Loire-Atlantique