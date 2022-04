Chasse au Trésor botanique avec La Bot’a Marion Labenne, 8 juin 2022, Labenne.

Chasse au Trésor botanique avec La Bot’a Marion Labenne

2022-06-08 – 2022-06-08

Labenne Landes

Chasse au trésor botanique dans la foret labennaise. Découverte de la flore de la forêt landaise, création d’un poster et trésor constitué d’un pain d’épices pour les parents et une sucette par enfant. Chasse au trésor accessible dès l’âge de 4ans.

Tarif 25€ duo parent-enfant, 35€ un parent et deux enfants, 45€ deux parents et deux enfants. Chasse au trésor accessible dès l’âge de 4ans. Réservation obligatoire.

+33 7 80 50 39 25

la bot’a Marion

Labenne

