Chasse au Trésor botanique avec La Bot’a Marion Labenne, 26 février 2022, Labenne.

Chasse au Trésor botanique avec La Bot’a Marion Labenne

2022-02-26 – 2022-02-26

Labenne Landes Labenne

Chasse au trésor botanique dans la foret labennaise, rendez-vous au collège de Labenne, à 14h, durée 2h30. Découverte de la flore de la forêt landaise, création d’un poster et trésor constituée d’un pain d’épices pour les parents et une sucette par enfant.

Tarif 25€ duo parent-enfant, 35€ un parent et deux enfants, 45€ deux parents et deux enfants.

Chasse au trésor botanique dans la foret labennaise, rendez-vous au collège de Labenne, à 14h, durée 2h30. Découverte de la flore de la forêt landaise, création d’un poster et trésor constituée d’un pain d’épices pour les parents et une sucette par enfant.

+33 7 80 50 39 25

Chasse au trésor botanique dans la foret labennaise, rendez-vous au collège de Labenne, à 14h, durée 2h30. Découverte de la flore de la forêt landaise, création d’un poster et trésor constituée d’un pain d’épices pour les parents et une sucette par enfant.

Tarif 25€ duo parent-enfant, 35€ un parent et deux enfants, 45€ deux parents et deux enfants.

La Bot’a Marion

Labenne

dernière mise à jour : 2022-02-18 par