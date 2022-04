Chasse au trésor Bavent Bavent Catégories d’évènement: Bavent

Calvados

Chasse au trésor Bavent, 10 juillet 2022, Bavent. Chasse au trésor Hameau de Roncheville D95 Bavent

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 12:00:00 Hameau de Roncheville D95

Bavent Calvados Bavent Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !

Dès 5 ans. Sur inscription.

Dès 5 ans. Sur inscription. Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !

+33 6 84 77 82 83

Dès 5 ans. Sur inscription. Hameau de Roncheville D95 Bavent

