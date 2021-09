Albi Mairie d'Albi Albi, Tarn Chasse au trésor avec un Albigeois au service secret de sa Majesté Mairie d’Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Mairie d’Albi, le dimanche 19 septembre à 14:15

Doué pour déchiffrer tous les codes secrets de son époque, il fut en effet son cryptographe. Il travailla auparavant pour Richelieu et Mazarin et fut chargé de leur correspondance secrète. Il est à l’origine du premier service secret de chiffrement diplomatique appelé le « cabinet noir » et créa un système perfectionné d’encodage des lettres royales qui fut un véritable casse-tête des cryptographes pendant des siècles. Voilà de quoi imaginer un jeu de piste que la Ville d’Albi organise au coeur du centre historique à l’occasion des Journées du patrimoine. À l’aide d’un parchemin, les participants tenteront de découvrir des détails dissimulés dans l’architecture de la Cité épiscopale. Les indices réunis formeront un message chiffré qu’il faudra ensuite décoder à la fin du parcours avec une véritable table de décryptage du XVIIe siècle afin de localiser le trésor… DANS LES PAS D’ANTOINE ROSSIGNOL Inscription obligatoire (équipes de quatre personnes maximum, à partir de 7 ans) avant le 16 septembre au 05 63 49 11 95 ou [culture.patrimoine.international@mairie-albi.fr](mailto:culture.patrimoine.international@mairie-albi.fr) (inscription valable après réponse de confirmation) Dimanche 19 septembre, 14h15, départ dans la cour de l’Hôtel de Ville Moins connu que Lapérouse Antoine Rossignol, mathématicien né à Albi en 1600 a été un proche du roi Louis XIV au point de travailler à Versailles dans une pièce voisine du cabinet royal. Mairie d’Albi rue de l’hotel de ville 81000 albi Albi Tarn

