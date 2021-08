Cadalen Salle des fêtes Cadalen, Tarn Chasse au trésor autour du patrimoine Salle des fêtes Cadalen Catégories d’évènement: Cadalen

Tarn

Chasse au trésor autour du patrimoine Salle des fêtes, 19 septembre 2021, Cadalen. Chasse au trésor autour du patrimoine

Salle des fêtes, le dimanche 19 septembre à 14:00

L’association Vivre à Cadalen et le CMJ ( Conseil Municipal jeune de Cadalen) proposent un grand moment de détente permettant d’allier le plaisir de la découverte et l’histoire du bourg de Cadalen. Le dimanche 19 Septembre de 14H à 16H seront organisées plusieurs chasses aux trésors sous la forme d’énigmes culturelles. Tout le monde sera récompensé et s’en suivra un gouter pour la jeunesse. Chasse aux trésors permettant de découvrir le patrimoine culturel de Cadalen. Salle des fêtes Rue de la mairie 81600 Cadalen Cadalen Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

