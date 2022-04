Chasse au trésor au Pavillon de Manse Chantilly, 12 avril 2022, Chantilly.

Chasse au trésor au Pavillon de Manse Chantilly

2022-04-12 – 2022-04-15

Chantilly Oise

1h15, c’est le temps dont vous disposerez au maximum pour atteindre le trésor !

Enfants et adultes sont réunis autour d’une quête commune : ensemble il faudra observer, réfléchir, déduire pour atteindre votre but en déchiffrant des énigmes et en relevant des défis.

contact@pavillondemanse.com +33 3 44 62 01 33 http://pavillondemanse.com/

Pavillon de Manse

Chantilly

