le samedi 14 mai à 19:00

Petits et grands, venez découvrir les collections du musée d’histoire locale de Montluel sous la forme d’une chasse au trésor en plein coeur du musée ! Dans cette maison du XVIe siècle, vous aurez pour mission de retrouver des objets du musée.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

