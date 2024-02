CHASSE AU TRÉSOR AU MUSÉE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, dimanche 31 mars 2024.

Grand jeu d’orientation et de découverte de la nature sur les sentiers de randonnées d’Aurignac.

C’est dans le cadre du week- end de Pâques que le musée de l’Aurignacien vous convie, grands et petits, à partir pour une après-midi d’aventure à la chasse aux trésors dans les sentiers et les sous-bois alentours.

Sur inscription, avant le jeudi 28 mars. .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

