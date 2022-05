Chasse au trésor au Havre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime LH rando, le coffre caché d’Henry Morgan (chasse au trésor à énigmes interactives au Havre, quartier Sainte-Cécile). Vous partez avec un sac rempli d’objets, le flyer de jeu et sur votre smartphone, un personnage du jeu va vous guider tout au long de l’aventure pour vivre une belle immersion ! Jeu réservé aux enfants de 6 à 12 ans.

LH rando, le coffre caché d'Henry Morgan (chasse au trésor à énigmes interactives au Havre, quartier Sainte-Cécile). Vous partez avec un sac rempli d'objets, le flyer de jeu et sur votre smartphone, un personnage du jeu va vous guider tout au long… lhrando@creativity76.fr +33 6 19 40 23 61 http://robinson-aventures.creativity76.fr/

