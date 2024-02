Chasse au trésor au Haut-Saugeais Blanc Site nordique du Haut-Saugeais Blanc Hauterive-la-Fresse, lundi 12 février 2024.

Chasse au trésor au Haut-Saugeais Blanc Site nordique du Haut-Saugeais Blanc Hauterive-la-Fresse Doubs

Animations mises en place par le Haut-Saugeais Blanc.

Chasse au trésor/geocaching sur le circuit de randonnée n°12 la Côte du Cerf.

Au XII° siècle, les moines arpentaient nos crêtes pour cheminer entre le Prieuré de Môtiers et l’Abbaye de Montbenoît.

En l’hiver 1187, il n’y avait pas beaucoup de neige et cette liaison la Vy, était facilitée… les moines-pisteurs du Saugeais, dépités par ce manque de neige, visitaient souvent le Val de Travers pour déguster la succulente absinthe du frère Nicolas …

Carte et renseignement auprès du site nordique. 0 0 EUR.

Début : 2024-02-12 09:30:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Site nordique du Haut-Saugeais Blanc La Perdrix

Hauterive-la-Fresse 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@haut-saugeais-blanc.fr

