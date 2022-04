Chasse au trésor au cœur du Musée d’Orange Musée d’art et d’histoire d’Orange Orange Catégories d’évènement: Nuit des musées

Orange

Vaucluse

Chasse au trésor au cœur du Musée d’Orange Musée d’art et d’histoire d’Orange, 14 mai 2022 19:30, Orange. Nuit des musées Chasse au trésor au cœur du Musée d’Orange Musée d’art et d’histoire d’Orange Samedi 14 mai, 19h30 Prévoir un crayon

Venez vous mettre en quête du trésor perdu des Nassau au travers d’un jeu de piste au sein des collections du Musée d’Orange. Arriverez-vous à accéder au trône de la Principauté d’Orange ?

. Provide a pencil Saturday 14 May, 19:30 . Llevar un lápiz Sábado 14 mayo, 19:30 Rue Madeleine Roch, 84100 Orange 84100 Orange Provence-Alpes-Côte d’Azur

Détails Heure : 19:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Nuit des musées, Orange, Vaucluse Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Orange Adresse Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Ville Orange

