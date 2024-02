Chasse au trésor Anselme et les enseignes Loches, vendredi 19 juillet 2024.

Chasse au trésor Anselme et les enseignes Loches Indre-et-Loire

Anselme est un jeune habitant de Loches. Ses parents tiennent un commerce dans la ville et par chance, il s’agit du magasin préféré du garçon. Mais Anselme est malicieux, et il vous faudra retrouver son commerce favori pour accéder au trésor ! Grâce aux enseignes d’hier et d’aujourd’hui, jouez avec lui à découvrir les façades des boutiques, résolvez des énigmes à chaque étape et tentez de retrouver le trésor que le coquin Anselme a caché…5 EUR.

Début : 2024-07-19 10:30:00

fin : 2024-07-19 12:30:00

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

