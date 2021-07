Gien Gien Plage Gien, Loiret Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes Gien Plage Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes Gien Plage, 18 septembre 2021, Gien. Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gien Plage Places limitées | Départ le matin et retour en fin d’après-midi

À travers un parcours dans les villes et villages proches de Gien, une chasse au trésor sera organisée autour des bâtiments culturels des sites. Gien Plage Plage du Berry, 45500 Gien Gien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Plage Adresse Plage du Berry, 45500 Gien Ville Gien lieuville Gien Plage Gien