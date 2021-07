Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Chasse au trésor à Sainte-Livrade Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Chasse au trésor à Sainte-Livrade Sainte-Livrade-sur-Lot, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sainte-Livrade-sur-Lot. Chasse au trésor à Sainte-Livrade 2021-07-09 – 2021-07-09

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Visite ludique de Sainte-Livrade-sur-Lot sous forme de chasse au trésor, à partir de 9 ans.

Il s’agit d’un parcours d’orientation et d’observation avec quiz culturel.

Réservation obligatoire, lieu de rendez-vous donné lors de la réservation.

