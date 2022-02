CHASSE AU TRÉSOR À SAINT OUEN-DES-VALLONS Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs

CHASSE AU TRÉSOR À SAINT OUEN-DES-VALLONS Montsûrs, 12 avril 2022, Montsûrs. Rdv devant l'église Commune déléguée de St Ouen-des-Vallons

2022-04-12 – 2022-04-12 Rdv devant l’église Commune déléguée de St Ouen-des-Vallons

Une chasse au trésor dans les rues de Saint-Ouën-des-Vallons qui vous entraine dans l'ancienne église située dans le cimetière ! Vous jouez avec les détails, observez des sculptures et au bout du chemin, les codes secrets vous seront peut-être dévoilés si vous réussissez à déchiffrer tous les secrets de cette mystérieuse quête grandeur nature Une façon pour les enfants de découvrir le patrimoine de leur commune de façon ludique au cours de cette chasse au trésor encadrée par un médiateur Un goûter est offert à la fin de l'activité. Inscription obligatoire. Tarif-enfant: 5 €, gratuit pour les accompagnateurs Chasse au trésor pour les 7-12 ans organisée par le Pays d'Art et d'Histoire Coëvrons – Mayenne

