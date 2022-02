Chasse au trésor à poney Millery Millery Catégories d’évènement: Millery

Rhône

Chasse au trésor à poney Centre équestre la Poneyterie Centre équestre la Poneyterie – 532 chemin de Combarinel Millery

2022-02-18 08:30:00 – 2022-02-18 17:00:00

Millery Rhône Millery EUR 62 62 Recherchez un trésor en résolvant des énigmes autour du poney. Épreuves à poney ou à cheval et recherche d’indices toute la journée pour trouver la cachette du trésor. Activité pour petits et grands (Les parents peuvent participer). Galop 2 nécessaire. laponeyterie@outlook.fr +33 9 75 98 44 58 http://www.ecole-equitation-laponeyterie69.ffe.com/ Centre équestre la Poneyterie Centre équestre la Poneyterie – 532 chemin de Combarinel Millery

