Noyant-Villages

CHASSE AU TRÉSOR À NOYANT-VILLAGES Noyant-Villages, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Noyant-Villages. CHASSE AU TRÉSOR À NOYANT-VILLAGES 2021-07-01 – 2021-09-30

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages La commune de Noyant-Villages organise, pour la troisième année consécutive, sa chasse au trésor. Cette année, suivez Kelvin le lutin protecteur des eaux dans sa quête initiatique. Avec lui, découvrez quelle eau de la commune il aura sous sa protection. Muni du livret de jeu, partez à la recherche des indices cachés dans le patrimoine de Noyant-Villages. Les livrets de jeu sont disponibles en mairie ou sur www.noyant-villages.fr. Chassez au trésor à Noyant-Villages https://www.noyant-villages.fr/ Chassez au trésor à Noyant-Villages La commune de Noyant-Villages organise, pour la troisième année consécutive, sa chasse au trésor. Cette année, suivez Kelvin le lutin protecteur des eaux dans sa quête initiatique. Avec lui, découvrez quelle eau de la commune il aura sous sa protection. Muni du livret de jeu, partez à la recherche des indices cachés dans le patrimoine de Noyant-Villages. Les livrets de jeu sont disponibles en mairie ou sur www.noyant-villages.fr.

Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages