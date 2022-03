Chasse au trésor à Meneham Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Chasse au trésor à Meneham Kerlouan, 14 avril 2022, Kerlouan.

2022-04-14 09:30:00 – 2022-05-05 11:30:00

Kerlouan Finistère Jeu de piste à la découverte de Meneham !

Pour des enfants de 4 à 8 ans

Tous les jeudis des vacances de printemps

Réservations sur www.meneham.bzh

