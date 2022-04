Chasse au trésor à Meneham Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Chasse au trésor à Meneham Kerlouan, 5 mai 2022, Kerlouan. Chasse au trésor à Meneham Kerlouan

2022-05-05 – 2022-05-05

Kerlouan Finistère Kerlouan C’est Pâques ! Et le lapin de Pâques a perdu ses œufs ! Aidez-le à trouver les indices pour ouvrir la boîte d’œufs ! Vous avez 1h30 pour résoudre ce mystère !

Enfants de 3 à 8 ans

Réservations sur www.meneham.bzh tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 98 83 95 63 C’est Pâques ! Et le lapin de Pâques a perdu ses œufs ! Aidez-le à trouver les indices pour ouvrir la boîte d’œufs ! Vous avez 1h30 pour résoudre ce mystère !

Enfants de 3 à 8 ans

Réservations sur www.meneham.bzh Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Ville Kerlouan lieuville Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Chasse au trésor à Meneham Kerlouan 2022-05-05 was last modified: by Chasse au trésor à Meneham Kerlouan Kerlouan 5 mai 2022 finistère Kerlouan

Kerlouan Finistère