Chasse au trésor à Meneham

Chasse au trésor à Meneham, 28 avril 2022, . Chasse au trésor à Meneham

2022-04-28 – 2022-04-28 C’est Pâques ! Et le lapin de Pâques a perdu ses œufs ! Aidez-le à trouver les indices pour ouvrir la boîte d’œufs ! Vous avez 1h30 pour résoudre ce mystère !

Enfants de 3 à 8 ans

Réservations sur www.meneham.bzh C’est Pâques ! Et le lapin de Pâques a perdu ses œufs ! Aidez-le à trouver les indices pour ouvrir la boîte d’œufs ! Vous avez 1h30 pour résoudre ce mystère !

Enfants de 3 à 8 ans

Réservations sur www.meneham.bzh dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville