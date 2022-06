CHASSE AU TRÉSOR À MAMERS Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

CHASSE AU TRÉSOR À MAMERS Mamers, 6 juillet 2022, Mamers. CHASSE AU TRÉSOR À MAMERS

Rue de la piscine Mamers Sarthe

2022-07-06 17:00:00 – 2022-07-06 18:30:00 Mamers

Sarthe Chasse au trésor à Mamers, organisée par le Conseil Municipal Jeunes et la Mairie de Mamers.

Départ au centre de loisirs des Copains Malins, rue d la Piscine.

Gratuit et ouvert à tous Chasse au trésor à Mamers, organisée par le Conseil Municipal Jeunes et la Mairie de Mamers.

Départ au centre de loisirs des Copains Malins, rue d la Piscine.

Gratuit et ouvert à tous Mamers

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Rue de la piscine Mamers Sarthe Ville Mamers lieuville Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

CHASSE AU TRÉSOR À MAMERS Mamers 2022-07-06 was last modified: by CHASSE AU TRÉSOR À MAMERS Mamers Mamers 6 juillet 2022 Rue de la piscine Mamers Sarthe

Mamers Sarthe