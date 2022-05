Chasse au trésor à l’Abbaye de Jumièges Parc de l’abbaye de Jumièges Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Venez résoudre des énigmes en famille et découvrez les différentes essences d’arbres du parc.

Animation gratuite sous réserve de règlement du droit d’entrée du site (7,50 €, 5,50 € (+65 ans), gratuit (<26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Plus d'informations sur abbayedejumieges.fr Geocaching à la découverte des trésors naturels du parc Parc de l'abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges Seine-Maritime

