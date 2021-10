Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique CHASSE AU TRESOR “A LA RECHERCHE DU TRESOR DE JEANNE DE BELLEVILLE” Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique Clisson EUR 4 4 « A la recherche du trésor de Jeanne de Belleville » est une nouvelle animation enfant proposée par l’Office de Tourisme pour pour parcourir les rues de Clisson.

A découvrir sur place à l’accueil de Clisson durant les horaires d’ouverture et disponible durant les vacances scolaires d’automne du MARDI au SAMEDI du 26 octobre au 6 novembre 2021.

