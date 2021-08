Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Chasse au trésor – « A la recherche de la clé du Trésor de Naples » Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le gardien du Trésor de Naples a perdu la clé du trésor lorsqu'il est venu à Loches. En famille, marchez dans ses pas à travers les rues de la ville pour retrouver la précieuse clé. Pour l'aider, vous entrerez notamment au sein de l'exposition « Trésor de Naples » et du Musée Lansyer.

patrimoine@mairieloches.com +33 2 47 59 48 21 https://www.loches-valdeloire.com/

