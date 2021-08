Loches Jardin public Indre-et-Loire, Loches Chasse au trésor – À la recherche de la clé du Trésor de Naples Jardin public Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le gardien du Trésor de Naples a perdu la clé du trésor lorsqu’il est venu à Loches. En famille, marchez dans ses pas à travers les rues de la ville pour retrouver la précieuse clé.

30 personnes maximum

Une enquête à mener en famille dans les rues de Loches, au sein de l’exposition « Trésor de Naples » et du Musée Lansyer. Jardin public Place du Grand-Mail, 37600 Loches Loches Indre-et-Loire

