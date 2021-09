La Motte-d'Aveillans La Motte-d'Aveillans Isère, La Motte-d'Aveillans Chasse au Trésor à La Motte d’Aveillans La Motte-d’Aveillans La Motte-d'Aveillans Catégories d’évènement: Isère

La Motte-d'Aveillans

Chasse au Trésor à La Motte d’Aveillans La Motte-d’Aveillans, 4 septembre 2021, La Motte-d'Aveillans. Chasse au Trésor à La Motte d’Aveillans 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 15:30:00 15:30:00

La Motte-d’Aveillans Isère La Motte-d’Aveillans Venez résoudre un mystère en famille !

Samedi 4 Septembre départ de 14h à 15h30 place de la Mairie. +33 4 76 30 60 16 dernière mise à jour : 2021-08-29 par Matheysine Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Motte-d'Aveillans Autres Lieu La Motte-d'Aveillans Adresse Ville La Motte-d'Aveillans lieuville 44.96306#5.74606