Chasse au trésor, 5 juin 2022 14:30, Rennes le Château. Le petit ritou a perdu son trésor! Viens l’aider à le retrouver. Pour cela il faudra déchiffrer les énigmes en passant par les tours, verrières et jardins du musée domaine de l’abbé Saunière. Une super après-midi en famille garantie! Tarifs: 5€/adulte 4€/enfant RDV à 14h30 au musée, juste à côté de l’église de Rennes le Château (Aude) Durée: 1h En +, Il y a 3 restaurants avec terrasses et aussi des tables de picnic dans le village si tu as besoin de prendre des forces avant ou après la chasse au trésor + une exposition de sculptures de marbre au belvédère accessible à tous!

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Aude, Rennes-le-Château Site : https://www.rennes-le-chateau.fr/ Autres Lieu Musée domaine de l'abbé Saunière Adresse rue de l'église Ville Rennes le Château Age minimum 6 Organisateur Fanny Tarif 5€/adulte. 4€/enfant Departement Aude

