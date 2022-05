Chasse au trésor

Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l’étang de la Ribaloche. grandpressigny@loches-valdeloire.com +33 2 47 94 96 82 https://www.loches-valdeloire.com/ Venez découvrir la faune de la forêt en répondant aux énigmes et trouvez le trésor ! Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans, présence d’un adulte obligatoire.

