Bressuire Deux-Sèvres Bressuire 1 EUR Dame Jeanne vous invite à une chasse au trésor sur le site du château ouverte à tous publics.

Prévoir des chaussures confortables.

